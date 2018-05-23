Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları için ilk oku Bilal Erdoğan attı

Toplantıda açıklamalarda bulunan Erdoğan, “6. Fetih Kupası’nı buradan başlatmamız büyük önem taşıyor. Özbekistan ile soydaşlık, kardeşlik ilişkisinden çok öte bağlarımız bulunmaktadır. 2 ülke arasındaki ilişkiler çok güzel bir düzeyde ilerliyor. Biz de geçmişimize, kültürümüze, değerlerimize bir gönderme yapmak istedik” dedi.

Okçular Vakfı tarafından bu yıl 6’ncı kez düzenlenecek olan Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısı Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleşti. Fetih Kupası’nda 50 ülkeden dünyanın en iyi okçularının da aralarında bulunduğu 500 sporcu dereceye girmek için yarışacak. Fetih Kupası müsabakaları 26 Mayıs tarihinde Okçular Tekkesi’nde başlayacak ve 29 Mayıs günü yapılacak finaller ile sona erecek.

Semerkant’tan başlangıç atışı yapılan Fetih Kupası, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu’nun ortak girişimiyle düzenlenen en büyük sivil okçuluk müsabakası olarak literatüre girdi. Türkiye’nin ilk spor kulüplerinden biri olan İstanbul Okmeydanı’ndaki Okçular Vakfı tarafından organize edilen ‘6’ncı Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Özbekistan’ın Semerkant şehrinde bulunan Registan Meydanı’nda Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi N. Bilal Erdoğan, Özbekistan Spor Bakanı Şoakram İsrailov, Özbekistan Turizm Bakanı Aziz Abdulhakimov ve Özbekistan Okçuluk Federasyonu Başkanı Cemalettin Babahanov başta olmak üzere bir çok kişinin katılımıyla düzenlendi.

“Fetih Kupası ile Okçuluk sporuna ilgi daha da büyüdü”

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan Okçular Vakfı’nın tarihi misyon üstlendiğini söyleyerek başladığı konuşmasında “6’ncı Fetih Kupası’nı buradan başlatmamız büyük önem taşıyor. Özbekistan ile soydaşlık, kardeşlik ilişkisinden çok öte bağlarımız bulunmaktadır. 2 ülke arasındaki ilişkiler çok güzel bir düzeyde ilerliyor. Biz de geçmişimize, kültürümüze, değerlerimize bir gönderme yapmak istedik. 6’ncısını düzenlediğimiz Fetih Kupası ile Okçuluk sporuna ilgi daha da büyüdü. 4 bölgede eleme yapmak durumunda kaldık. 56 ülke sporcularını gönderip gönderemeyeceklerini sordu. Sanırım yabancı katılımcılar için de eleme yapma durumumuz olabilir. Okçuluk tarihindeki en önemli noktasında” diye konuştu.

Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız yaptığı konuşmada, “6’ncısını düzenlediğimiz Fetih Kupası’nın ilk okunu tarihi bir geçmişimizin yanı sıra ekonomik işbirliği içinde bulunduğumuz Özbekistan’dan atıyoruz. Özbekistan ile aynı medeniyetin insanlarıyız. Türk tarihinin en eski sporlarından biri olan okçuluğu her insana sevdirme amacını taşıyoruz. 50 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılacağı Fetih Kupası dev bir organizasyona döndü.” dedi.

Yıldız, İstanbul’un Fethi’nin 565'inci yılını Semerkant’ta kutlamanın nasip olduğunu belirterek, “Katılımcı bütün ülkelerin kültürlerini sergileme fırsatı buldukları Okmeydanı’ndaki okçular tekkesinde yapılacak Fetih Kupasının ilk başlangıcını kültür ve medeniyet şehri Semerkant’tan başlatıyoruz” diye sözlerine devam etti.

Bilal Erdoğan hediye edilen yöresel kıyafeti giydi

Konuşmalardan sonra da katılımcılara icazetname hediye edilirken, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da kendisine hediye edilen yöresel kıyafet Zerduci Coran’ı giydi. Törenin ardından Registan Meydanı’nda bulunan Uluğ Bey, Tillakari ve Şirdar Medreseleri de ziyaret edildi.

Dünyanın sayılı okçuları İstanbul’da

Aralarında dünyanın 50 ülkesi ve Türkiye’den olimpik ve geleneksel okçularının da bulunduğu 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek “6. Uluslararası Fetih Kupası” müsabakaları 27 Mayıs tarihinde başlayacak. Geleneksel okçu, Olimpik Yay ve Makaralı Yay, Büyükler Bay-Bayan kategorilerinde yapılacak ön müsabakaların beraberinde, 29 Mayıs’taki finallerin ardından ilk 3 dereceyi paylaşan sporcular belli olacak. Ayrıca, bu yıl 6'ncı Fetih Kupası’na katılımın yoğun olması sebebiyle yarışmaların öncesinde Malatya, Kastamonu, Konya ve Bursa’da binlerce okçunun katılımıyla Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri düzenlendi.