Fetih Müzesi gün sayıyor

Kamberler Parkı’nın yanında toplam 4 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun beylikten cihan devletine giden yolculuğunu ve bu yolculuğun en önemli noktalarından biri olan Bursa’nın fethini 3 boyutlu olarak anlatacak. Dünyanın en uzun kubbe açıklığına sahip panoramik müzesi olma özelliği taşıyan Fetih Müzesi inşaatında sona gelinirken, müze açılış için gün sayıyor.

Mühendislik açısından özel bir yapı olan Panorama Bursa1326, 42 metre çapında kubbe açıklığına sahip. Beton kiriş olmadan inşa edilen müzenin kubbesine 360 derecelik panoramik resim ve onu tamamlayan üç boyutlu çalışma yapılacak. Kubbe içerisine yapılacak olan panoramik resim, ziyaretçilere uçsuz bucaksız bir gök kubbe altında olduğu izlenimini verecek. 3 boyutlu platformun bitiminde yükselecek olan kubbedeki resim ile müze, ziyaretçileri içine alarak Bursa’nın fetih götürecek. Fetih gününün üç boyutlu olarak yansıtıldığı canlandırma salonunun yanı sıra, sergi salonları, toplantı salonları, kafeterya ve idari bölümlerin yer alacağı Panorama Bursa 1326, çevre dostu bina olma özelliği de kendi alanında bir ilk olacak.

Çalışmaları inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi, sadece Bursa’ya değil, Türkiye’ye değer katan bir eser olacak. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Müzenin inşaat çalışmaları tamamlandı. Kubbenin hem dış hem de iç bölümünde kaplama çalışmaları yürütüyoruz. Kubbenin kaplaması bittiğinde müzenin iç bölümündeki çalışmaların startını verip, sanat bölümünün montajına başlayacağız. Yıl sonuna kadar müze ana hatlarıyla ortaya çıkacak. Gerek mimarisi gerekse tarihi ve sanatsal öğeleri ile Bursa bir anıt eser kazanmış olacak” diye konuştu.

Ziyaretçiler tarihi yolculuğa çıkacak

Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi ile tarihi ve kültürel değerlere sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Müze, şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerimize, Osmanlı’nın kurulduğu yerde, tarihe yolculuk imkanı sunacak. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun, beylikten cihan devletine doğru giden yolculuğunu ve bu yolculuğun en önemli noktalarından birisi olan Bursa’nın fethini anlatacak. Panorama Bursa 1326, şehrimizin eğitim, ticaret ve turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlayacak” diye konuştu.

