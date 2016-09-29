Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeriye içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada alınan tanık beyanı doğrultusunda yapıya mensup olduğu değerlendirilen 9 üst rütbeli subay hakkında arama, el koyma ve gözaltına alma kararı verildiği, şüphelilerden yurt dışında askeri ateşe olarak görev yaptığı tespit edilenler olduğu kaydedildi. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeriye içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen bir başka soruşturmada elde edilen deliller ışığında 22 üst rütbeli (albay, yarbay) askeri personelin, askeri lisede ve kara harp okulunda okudukları sırada paralel yapıya mensup öğrenciler olduğu, bunların her birine yapı tarafından kod adı verildiği bildirildi.

1990 YILINDA DARBE PLANLARI YAPILDIĞI BİLGİSİNE ULAŞILDI

Yapılan açıklamada askeri personelden büyük bir kısmının o dönemde bizzat Fetullah Gülen ile görüştürülmeye götürüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu şahısların Fetullah Gülen ile birden fazla kez görüştürüldüğü, ayrıca o dönemde bahse konu öğrencilere soru verildiği hatta soruların Fetullah Gülen’e cinler tarafından getirildiğinin söylendiği, o dönemde (1990 yılında) yapının darbe planları da yaptığı, ancak darbe yapılmadığı, askeri liselerde ve kara harp okulunda okuyan öğrencilerin ileride hangi makamlara gelirlerse darbenin daha kolay yapabileceğinin konuşulduğu, darbenin daha kolay maksatla yapılabilmesi için öğrencilerin önemli birimlere yönlendirildiği ve darbeye hazırlık yapıldığı, askeri öğrencilerin hafta sonları izinli dönemlerinde geldikleri hücre evlerinin bulunduğu, bu hücre evlerindeki sorumluların en önemli görevlerinin hücre evine gelen öğrencilerin yapıya kazandırıp onların itaat etmesini sağlamak olduğu, öğrencilerin nelerden hoşlandığı tespit edilip sevdikleri şeylerin yapıldığı, böylelikle sorumlu olan ağabeylerine bağlılıklarının arttırıldığı tespit edildi.”

19 ASKERİ ÖĞRENCİ YETİŞTİRİLEREK KOD VERİLDİ

Yapılan soruşturmada ele geçirilen bilgiler arasında örgütün ağabeylerine bağlılığı arttırmadaki temel amacın Fetullah Gülen’in bu asırda İslamiyet’in ve insaniyetin kurtarıcısı, eski tabirle bani ve hamisi olduğu öğrencilerin kafasında tartışmasız bir doğma haline getirmesine sağlamak olduğu ifade edilerek şu bilgilere yer verildi:

“Bu şekilde küçük yaşta öğrencilerin yapıya inanmasını sağlayıp vazgeçilmez bir noktaya gelmelerinin sağlandığı, yapıyı büyütmek için dini, Fetullah Gülen’i büyütmek için peygamberin araç olarak kullandığı" beyan ettiği, ayrıca yapının o dönemindeki imam statüsündeki bir tanığın beyanlarında kendisine bağlı 19 askeri öğrencinin yetiştirildiği ve bunlara yapı tarafından kod adı verildiğinin tespit edildi.”

FARKLI İLLERDE EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI

Toplanan deliller kapsamında şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adreslerinde ve araçlarında farklı illerde eş zamanlı olmak üzere arama, el koyma, şahıslar hakkında ise gözaltı kararı verildi. 3 rütbeli hakkında ise ikametlerinde ve araçlarında arama, el koyma kararı işleminin yapılması, avukat huzurunda şüpheli olarak silahlı terör örgütü üyesi veya yöneticisi olmak suçundan savunmasının alınmasının akabinde serbest bırakılmaları yönünde karar verildi. Haklarında işlem yapılan askeri personellerden bir kısmının yurt dışında askeri ateşe olarak görev yaptığının tespit edildiği, yine elde edilen deliller doğrultusunda askeri lise ve kara harp okulunda yapıya mensup askeri öğrencilerle ilgilenen ve sorumlu olduğu değerlendirilen iki sivil şahıs hakkında da arama, el koyma ile gözaltına alma kararları verildi.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.