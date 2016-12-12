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FETÖ ablalarına operasyon

Çanakkale başta olmak üzere 8 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün ablası oldukları iddia edilen 8 kişi tutuklandı.

FETÖ ablalarına operasyon

12 Aralık 2016 17:03

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ‘ablası’ oldukları iddia edilen kişilere yönelik yaptı. Çanakkale merkezli İstanbul, Muş, Nevşehir, Mersin, Bursa, Samsun ve Manisa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, getirildikleri Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan 8 FETÖ ablası, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 8 FETÖ ablası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi. 

Murat Yüksel
 

Etiketler: fetö ablaları, operasyon


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