FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ‘ablası’ oldukları iddia edilen kişilere yönelik yaptı. Çanakkale merkezli İstanbul, Muş, Nevşehir, Mersin, Bursa, Samsun ve Manisa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişi, getirildikleri Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan 8 FETÖ ablası, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 8 FETÖ ablası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Murat Yüksel

