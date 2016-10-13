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FETÖ ablasının hesabından 42.5 milyon lira çıktı

Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’yı kurtarmak için harekete geçen FETÖ, himmet paralarını 5 bin akademisyen üzerinden bankaya yönlendirdi. Bankaya 5 milyar TL yattı. Hesabında 42.5 milyon lira olan araştırma görevlisi bile var

FETÖ ablasının hesabından 42.5 milyon lira çıktı

13 Ekim 2016 10:49

FETÖ'nün Bank Asya'yı kurtarmak için "himmet akademisini" kullandığı ortaya çıktı. 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra bankaya, 5 bin akademisyen üzerinden yaklaşık 5 milyar lira fon yönlendirildi. Bir araştırma görevlisinin hesabından 42.5 milyon lira çıktığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında Bank Asya hesaplarına yönelik incelemeleri, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nda (DDK) raporlaştırıldı.

2 GÜNDE 197 BİN HESAP AÇTILAR
 Raporda, 17-25 Aralık kumpasının ardından Bank Asya'dan 100 bin kişinin hesabını kapatarak paralarını çektiği, buna karşın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'yı kurtarmak için özel bir organizasyon kurulduğu belirtildi. 2 gün içinde bankada 197 bin yeni hesap açılarak milyonlarca lira yatırıldı.

TMSF, 29 Mayıs 2015'te Bank Asya'ya el koyduğunda banka hesapları üzerinde yapılan incelemede örgütün himmet paralarını akademisyenler üzerinden bankaya aktardığı tespit edildi. Bankada 1 milyon TL ve üzeri şüpheli hesaplara yönelik yapılan incelemede, çoğunun akademisyen veya akademisyen eşi olduğu belirlendi.

YÜZDE 20'Sİ AKADEMİSYEN
 Bank Asya'ya TMSF'nin el koyduğu gün bankada bulunan 18 milyar TL'lik hesap varlığının yüzde 20'sinin akademisyenler üzerinden kurgulandığı görüldü. 5 bin akademisyenin, 17-25 Aralık sonrası yaklaşık 5 milyar TL'yi bankaya yönlendirdiği ortaya çıktı. Uzmanlar, örgütün himmet adı altında topladığı paraları, örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla akademisyenler üzerinden bankaya aktardıklarını belirledi.

10 MİLYONUN ÜZERİNDE 24 HESAP
 Raporda, üniversitelerde akademik kariyerin henüz başında olan ve düşük maaş alan araştırma görevlilerinin milyonlarca liralık hesapları dikkati çekti. Bankada hesapları bulunan akademisyenler arasında en çok parası olan ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki A.D. isimli kadın araştırma görevlisi... A. D.'nin hesabında 42.5 milyon lira tespit edildi. İkinci sırada ise 26 milyon liralık hesapla Erciyes Üniversitesi'nden A. M. isimli bir profesör bulunuyor. Bunların yanı sıra Bank Asya'daki hesaplarında 10 milyon ve üzeri para bulunan 24 akademisyen daha tespit edildi.

DARBENİN 'KARA KUTUSU' AİLE BOYU MİLYONER ÇIKTI
15 Temmuz darbe girişiminin ardındaki kilit isim olan firari FETÖ'nün imamı Adil Öksüz ve ailesinin de Bank Asya'da milyonluk hesapları çıktı. Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi kadrosunda bulunan Öksüz'ün, 17-25 Aralık kumpasının ardından kendisi, eşi, kardeşi, yengesi ve akrabaları bir gecede Bank Asya'ya 4 milyon lira yatırdı. Adil Öksüz'ün hesabında 1 milyon 147 bin lira, eşi Aynur Öksüz'ün hesabında 894 bin lira, kardeşi Ahmet Öksüz'ün hesabında 1 milyon 511 bin lira, yengesi Havva Öksüz'ün hesabında 169 bin lira, akrabası Hüseyin Öksüz'ün hesabında ise 455 bin lira tespit edildi.

Safure Cantürk - Sabah gazetesi

Etiketler: fetö


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