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FETÖ bağlantılı işletmecilerin sözleşmeleri feshedildi

Soma Belediyesi, kanun hükmünde kararname (KHK), valilik ve encümen kararları doğrultusunda, işletmecilerinin FETÖ ile iltisakı bulunduğunun tespiti üzerine iki tesis ile ilgili sözleşmeleri tek taraflı feshetti. Menteşe Kaplıcaları ve İkiz Kuleler altındaki Sinema Tiyatro ve Konferans Salonu işletmecilerine 15 gün içerisinde tesisleri boşaltma tebligatı yapıldı.

FETÖ bağlantılı işletmecilerin sözleşmeleri feshedildi

25 Ekim 2017 12:38

Soma Belediyesinde alınan encümen kararı gereği, Soma Menteşe Kaplıcaları ile İkiz Kuleler Kültür Merkezi altındaki sosyal kültürel tesis ile ilgili işletme sözleşmeleri tek taraflı sonlandırıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hasan Ergene, “Belediyemizin mülkiyetinde bulunan iki taşınmazla ilgili bir tasarrufta bulunduk. Taşınmazlardan bir tanesi Menteşe Kaplıcaları. Menteşe Kaplıcalarındaki müstecirin FETÖ ile irtibatı ve iltisakı olması dolayısıyla belediyemize ulaşan bilgiler neticesinde, belediye encümenimiz olağan üstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kanun hükmünde kararnameye uygun olarak sözleşmemizi tek taraflı feshetmiş bulunuyoruz. Bununla ilgili belediye encümenimizce olağanüstü toplantıyla oy birliğiyle tahliye kararı çıktı. İlgili müstecirin teminatı belediyemize devir olarak kaydedildi. Diğer işlem ise İkiz Kulelerimizdeki Soma Belediyesi Tiyatro Konferans Salonuyla ilgili. Bu müstecirimiz de yine FETÖ soruşturmalarıyla ilgili gözaltına alındığını, işlem yapıldığını öğrendik. Yine aynı şekilde valilik, cumhuriyet başsavcılığı ve emniyet müdürlüğü ile yazışmalarımız oldu. Bu durum da belgelendi. Yine belediye encümenimizin kararı ve kanun hükmünde kararnameyle gereken kararı aldık. Tek taraflı olarak sözleşmemizi feshettik. Alınan bu kararlar, ilgililere resmen tebligatı yapıldı. Kendilerine 15 gün süre verildi. Bu tesisler 15 gün sonra tekrar belediyemizin tasarrufuna geçecektir. Aynı zamanda tekrar bu tesislerle ilgili kiralamak üzere yetki talebinde bulunuyoruz. Meclisimizden çıkacak karara göre 3 ya da 10 yıl olmak üzere tekrar bu tesislerimizi halkımızın kullanımına sunmayı planlıyoruz. İki tesisle ilgili müstecirlerin belediyemize yatırmış oldukları 300 ve 100 bin liralık olmak üzere toplamda 400 bin liralık teminat gelir olarak kaydedilmiştir” dedi. 

Etiketler: fetö

 

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