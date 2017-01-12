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FETÖ bahanesiyle 73 yaşında adamı dolandırdılar

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi FETÖ terör örgütü bahanesiyle 73 yaşındaki adamı dolandırdı. Polisin teknik takibine takılan dolandırıcılar suçüstü yakalandı.

FETÖ bahanesiyle 73 yaşında adamı dolandırdılar

12 Ocak 2017 11:05

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan H.G.(35) ve H.E.(29) isimli şüpheliler Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki E.B'ye telefonla ulaşarak, " Adınız FETÖ'ye karıştı. Paralarınızı ve altınlarınızı kontrol etmemiz gerekiyor. Bize evde olan para ve altınları getirin, biz size geri vereceğiz" dediler.
Şüphelilerin sözlerine inanan E.B bir miktar para ve altını poşetin içinde ikamet ettiği evinin önünde teslim etti. Polisin teknik takibine takılan H.G ve H.E paraları alırken suçüstü yakalandı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. 

Samet Doğru 
BURSA 


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