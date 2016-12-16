Olay, Tekirdağ’ın Malkara İlçesinde Cami Atik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Hamiyet Engin'i arayan dolandırıcılar, "Banka hesabından para çekerken FETÖ üyeleri size sahte para verecek" diyerek bankadaki paralarını çekip bu kişilerin tespit edilmesi için kendilerine yardımcı olmasını istedi. Bunun üzerine Engin evdeki bulunan 20 bin TL para ile 10 bin TL değerindeki ziynet eşyayı alarak Tekirdağ merkeze geldi. Bankadaki 50 bin TL’sini de çeken Engin, kendilerini polis olarak tanıtan kişilere 70 bin TL ve 10 bin TL değerindeki ziynet eşyası olmak üzere toplamda 80 bin TL’yi teslim etti.

Dolandırıcıların telefonlarının kapanmasıyla bir süre cevap alamayan yaşlı kadın, dolandırıldığını anlayarak polis ekiplerine başvurdu başvurdu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Halil Dağ