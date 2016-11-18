Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Fethiye Mahallesi’nde ikamet eden N.İ.’yi arayan dolandırıcılar, kendilerini emniyet mensubu olarak tanıttıktan sonra bankasında bulunan parasını FETÖ üyelerinin kullandığını belirterek, mağdur olmaması için parayı çekerek kendilerine getirmesi gerektiğini iletti. Dolandırıcının sözlerine inanarak parasını bankadan çeken N.İ., buluşmak için anlaştıkları parka geldi. Dolandırıcılar ile bir araya gelen N.İ., şahıslardan polis kimliklerini göstermelerini istedi. Şahısların kimliklerini göstermemesi üzerine dolandırılmak üzere olduğunu anlayan N.İ., kaçarak polis merkezine gitti.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.