Edinilen bilgiye göre, Ramazan D. (29), Ö.Ö.'yi arayarak, "Hesabınızdaki parayı vereceğim hesaba yatırın, karşılaştırma yapacağız. Hesabınız FETÖ terör örgütü tarafından kullanılmış" diyerek para talebinde bulundu. Paniğe kapılan Ö.Ö, Ramazan D'nin verdiği hesaba 50 bin lira yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Ö.Ö, polise müracaat etti.

Polis ekipleri, Ramazan D.'nin İstanbul'da havaalanında olduğunu tespit etti. İstanbul polisine haber verilmesi üzerine ekipler Ramazan D.'yi 50 bin lirayı çekmek üzereyken gözaltına aldı. İhtiyacı olduğu için dolandırıcılık yaptığını söyleyen Ramazan D, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Cengiz Gündüz

BURSA