Edinilen bilgilere göre, bir okulda yönetici olan R.Ö. isimli bir vatandaş Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, kendisini telefonla arayıp Merter Karakolunda polis olduğunu beyan eden bir kişinin “Terör örgütü FETÖ üyeleri hesaplarınızı ele geçirdi. Örgüt mensuplarını yakalamak için söyleyeceğimiz hesaba para yatırın” dediğini ve belirtilen hesaba 6 bin beş yüz lira yatırdığını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında verilen hesap numarası sahibi olan Z.G. (37) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Z.G.’nin hesaplarını inceleyen ekipler, Ordu’dan Y.U. isimli bir vatandaşın hesabından 29 bin 875 lira transfer edildiğini belirledi. Emniyete götürülerek sorguya alınan Z.G.’nin, paraları E.S. (38) isimli arkadaşına yönlendirdiğini belirtmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. E.S. isimli şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcı güvenlik kamerasında

Z.G. isimli şüphelinin bir postaneden para çektiği görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı. Vezneye gelen Z.G. isimli şüphelinin hesabına yatırılan paraları çektiği görülüyor.

Tugay Saday

