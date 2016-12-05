Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tanık E.K. isimli esnaf, geçmiş yıllarda katıldığı FETÖ'nün 'himmet' toplantılarının birinde hakkında yakalama kararı olan örgütün "Adana imamı" Ömer Ekinci'nin "yurt dışına daha iyi hizmet götürmek için daha fazla himmette bulunmaları gerektiğini" söylediğini aktardı. 60 bin olarak verdiği himmeti ısrarlar üzerine 100 bin liraya çıkardığını, A.K. isimli bir iş adamının da 350 bin lira himmet sözü verdiğini ifade eden tanık E.K. bir sohbet toplantısında ise 4 milyon lira himmet adı altında bağış toplandığını söyledi. Tanık F.A. da 2008 yılında esnaf arkadaşlarının tavsiyeleri ile cemaate katıldığını, davet edildiği sohbetlerde de çok sayıda iş adamını gördüğünü belirtti.

"Kurbanlar kesilmedi"

İki yıl sonra "mütevelli grubuna" dahil edildiğini vurgulayan tanık F.A. şöyle devam etti:

"Mütevelli heyette bulunanların cemaat içerisinde ayrı görevleri vardı. Her hafta salı günleri cemaat toplantıları yapılırdı. Toplantılarda önce Fetullah Gülen'e ait CD izletiliyor, daha sonra sohbet ediliyordu. Yılda bir kez himmet toplantısı yapılıyordu. Himmet toplantısına iş adamları katılırdı. Katılanlardan sırasıyla görüşme yapılarak vereceği para miktarı sorulurdu. Bir önceki '10 bin lira' dediyse, bir sonraki şahsa 'sen bundan daha fazla vermelisin' diyerek verilen himmet miktarını artırıyordu. Yapılan sohbetlere katılanların duyguları istismar edilerek daha fazla yardımda bulunulması sağlanırdı."

Kurban Bayramı öncesinde yapılan toplantılarda kişi başı 15-20 kurban bağışı için para istendiğini belirten tanık F.A., şunları kaydetti: "Yaklaşık 25-30 bin lira civarında da kurban bağışı için para verdim. Yapılan kurban bağışlarıyla ilgili olarak 'toplanan paraların bir kısmı ile gerçekte kurban kesilip etlerinin ihtiyaç sahiplerine verildiği bir kısmının ise kurban kesilmeyerek sadece toplanan paranın cemaate ait eğitim kurumlarının giderlerine aktarıldığı' sohbet sırasında söylendi. Bir kişi 5 kurban parası vermiş ise bu paradan bir kurban alınıp kesilir, verilen 4 kurban parası ise doğrudan eğitim kurumlarına aktarılmaktaydı."

"O çok dik duruyor"

FETÖ soruşturması kapsamında açılan davada tutuklanan eski Adana Ticaret Borsası Başkanı Muammer Çalışkan, iş adamı Yağmur Akkülah ve beraberindekilerle 2013 yılının kasım ayının ilk haftalarında ABD'ye gittiklerini anlatan F.A., bazı gezilerin ardından Pensilvanya'ya geçtiklerini ve Fetullah Gülen'i ziyaret ettiklerini belirtti. 40-50 kişi geniş bir odaya alındıklarını, birkaç dakika sonra Fetullah Gülen'in geldiğini ve dini konularla ilgili bir sohbet yaptığını aktaran F.A. "Sohbet sırasında farklı yerlerden gelen şahıslar vardı. Şahıslardan dershanelerle ilgili 'inşallah kapanmayacak' şeklinde söylemler oldu. Bunun üzerine Fetullah Gülen, başbakan için (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) 'O çok dik duruyor, kapatacak, o iş sizin bildiğiniz gibi değil' dedi. Sözlerini bitirdikten sonra birden ayağa kalktı ve odadan ayrıldı. Bu sohbeti yaklaşık 30 dakika sürdü" dedi. Belli bir süre yine toplantılara katıldığını anlatan F.A., 2014 yılının sonlarına doğru cemaatten tamamen ayrıldığını iddia etti.

Yılda 1 milyon lira bağış

Tanıklardan M.İ. ise örgütün Adana'da bir numaralı isminin Eski Ticaret Borsası Başkanı Çalışkan olduğunu iddia etti. Bölge sorumlularının dahi Muammer Çalışkan'ın emrinde ve onun talimatı ile hareket ettiğini söyleyen M.İ., Çalışkan'ın Gülen ile direkt görüştüğünü ileri sürdü.

A.C. adlı kişinin kamu kurumlarına yerleşecek cemaate tabii memurların hazırlanması ve gerekli olan prosedürlerin tamamlanması aşamalarından sorumlu olduğunu iddia eden M.İ. şunları kaydetti:

"Cemaatin Adana'daki tüm belediyeler üzerinde etkili adamıdır. Yine diğer devlet daireleri üzerinde de büyük ölçüde etkisinin ve yaptırımının olduğunu biliyorum. Tutuklu Yağmur Mobilya'nın sahibi Yağmur Akkülah cemaat adına yapılacak faaliyetlerde söz sahibiydi. Cemaate yıllık 1 milyon lira bağışta bulunuyordu. H.K. ise cemaatin Adana kasası. Benim içinde bulunduğum 25 yıl süresince Fetullah Gülen cemaatinin Adana'da değişmez yöneticileri ve karar mekanizmalarıdır. Kentte 6 cemaat yöneticisinin haberi olmadan hiçbir kurum veya kişi karar alamaz, hareket edemez."