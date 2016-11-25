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FETÖ çatı davası 9 Ocak 2017'ye ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davası kapsamında, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında açılan davanın dördüncü celsesi sona erdi. Mahkeme heyeti duruşmayı 9-13 Ocak 2017 tarihlerine erteledi.


25 Kasım 2016 18:33

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava Salı günü başlamıştı. 4 gün süren davada tutuklu sanıklar Kazım Avcı, Dilaver Azim, İlhan İşbilen, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy ve Alaettin Kaya savunmalarını yaptı. Tutuklu sanık Hidayet Karaca ise iddianamenin kendisine fiziki olarak ulaştırılmadığı gerekçesiyle savunmasını yapmadı. Duruşmada ifade veren sanıkların tamamı suçlamaları reddetti.
Davanın dördüncü gününde sanık ve sanık avukatlarının talepleri alındı. Sanık Abdülkadir Aksoy, müştekilerin müdahillik taleplerine ilişkin, hepsinin acılarını paylaştığını belirterek takdiri mahkeme heyetine bıraktığını belirtti.

Alaeddin Kaya, 17-25 Aralık'ında kendince bir kalkışma olduğunu belirterek, "Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Şimdi bir tuzakla karşı karşıyayız. Hayatımı karartan bir iddianameyle karşı karşıyayım. Prof. Osman Özsoy, 15 Temmuz'dan önce 'şimdi Albay olmak vardı' diye tweet attı bunlar gündeme gelmedi. Emre Uslu'da bir tweette "22 Temmuz'da yer ayırttım Türkiye'ye dönüyorum' diyor bunlar görülmüyor. Müştekilerden biri bana 'intihar etmeyi düşünüyor musunuz?' diye sormuştu. Onun zemini yavaş yavaş oluşuyor" dedi.

İlhan İşbilen, Fetullah Gülen hakkındaki "Gülen'i terör örgütü lideri olarak kabul etmiyorum" sözlerini yineleyerek, "Benim tanıdığım Fetullah Gülen terör örgütü lideri olamaz. Ama 15 Temmuz darbe girişimi için aynı şey söyleyemem. Bu konuda bunu söyleyecek olan adalettir. Zaten ben 15 Temmuz'da da cezaevindeydim" ifadelerini kullandı.

Savcı İsmail Şafak, ifadesi alınmayan Karaca'nın ifadesinin alınmasını, davaya müdahil olmak isteyen mağdur ve müştekilerin davaya müdahil edilmesini, haklarında tutuklama ve yakalama kararı verilen sanıkların tutuklama ve yakalama kararlarının devam edilmesini, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam edilmesini talep etti. Şafak'ın talebinin ardından mahkeme ara kararı açıklamak için duruşmaya ara verdi.

FETÖ çatı davası 9 Ocak'a ertelendi
Aranın bitmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, savunmasını yapmayan Karaca'ya gelecek celseye kadar süre verilmesine, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar hakkında yakalama kararlarının devam etmesine ve duruşmanın 9-13 Ocak 2017 tarihlerine ertelenmesine karar verdi.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: ertelenme, FETÖ çatı davası


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