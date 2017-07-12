FETÖ çatı davasında 36. duruşma başladı

15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce açılan ve aralarında Fethullah Gülen’in de bulunduğu 73 sanıklı FETÖ çatı davası, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam ediyor. 36'ncı duruşmaya tutuklu 5 sanık katılırken, diğer 2 tutuklu sanık Hidayet Karaca ve Kazım Avcı da, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katıldı.

Müşteki beyanlarıyla başlanılan duruşmada emekli Yarbay Mustafa Dönmez, FETÖ’nün Samanyolu TV ve onlarla birlikte olan cemaatçi polislerle nasıl organize bir ekip olduklarını ve FETÖ’nün nasıl adice bir kumpas yaptığını göstermek istediğini beyan ederek katılma talebinde bulundu. Dönmez, “Genelkurmayda ikmal amiriyken Zir Vadisi'ne mühimmat gömdüğüm iddia edildi. Evimde hiç kimse yokken usulsüz şekilde arama yapıldı. Evde kroki bulduklarını iddia ettiler. Bu şekilde 5 yıl 2 ay cezaevinde kaldım. Oğlumu kaybettim. Onda da FETÖ’nün parmağı olduğunu düşünüyorum. Mühimmatların sarılı olduğu gazetelerin tarihlerinde ben cezaevindeydim. Samanyolu TV’den Fethullah Gülen’in akrabası Kemalettin Gülen bir saat öncesinden mühimmat listesini okudu. Balyoz’da, Devrimci Karargahta da benim ismimi geçirdiler. Bu ahlaksız örgüt bunları yaptı. O mühimmatlar da kendilerinin madalyası olsun” ifadelerinde bulundu.

Duruşmada yer alan Avukat Nusret Senem de, Perinçek’in bu örgütün kumpası sonucu 6 yıl tutuklu kaldığını, Ergenekon’un FETÖ tarafından planlandığını, soruşturmaların da doğrudan FETÖ’nün müdahalesiyle yürütüldüğünü beyan ederek, Doğu Perinçek ve Vatan Partisi adına davaya katılma talebine bulundu. Sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Duruşmaya öğleden sonra Mustafa Dönmez’in getirdiği görüntülerin izlenilmesi ardından sanık ifadeleriyle devam edilmesi bekleniliyor.