FETÖ çatı davasında 4 müebbet! Aralarında Hidayet Karaca da var...

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hemen öncesinde örgütün beyin takımına yönelik açılan 75 sanıklı FETÖ çatı davasında mahkeme, kararını açıkladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanıklar İlhan İşbilen, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, Alaeddin Kaya, Kazım Avcı ve Dilaver Azim mahkemede hazır bulundu. Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. 5 Haziran'da başlayan ve 4 gün devam eden davada, sanık Karaca'nın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. Suçsuz olduğunu öne süren Karaca, kendisinin yalnızca gazeteci olduğunu, terör örgütüyle alakasının bulunmadığını iddia etti. Karaca'nın savunmasının tamamlanmasının ardından, sanıklara son sözleri soruldu. Suçsuz yere hapis yattıklarını iddia eden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, müzekkere için 3 saatlik ara verdi. Aranın tamamlanmasıyla duruşmaya çıkan heyet kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazım Avcı'ya "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, bu 4 sanığa ayrıca, "Suç gelirlerini aklama" suçundan 10 yıl 8 ay, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

3 sanığa 10 yıl 6 ay

Mahkeme sanıklar Ali Çelik, Abdulkadir Aksoy ve Dilaver Azim'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis verdi. Heyet, FETÖ elebaşı Gülen ile 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu 67 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Dava sürecinde öldüğü tespit edilen Cemal Uşak hakkındaki davanın düşürülmesi kararlaştırıldı.