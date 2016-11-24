Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın üçüncü celsesinde, Gülen'in kara kutusu olduğu belirtilen Alaeddin Kaya'nın savunmasına devam edildi. Duruşmanın savcısı Serdar Coşkun'un, Kaya'nın dün yaptığı savunmasında terör örgütünü bir cemaat olarak tanımladığını ve cemaate sempati duyan bir imaj çizdiğini hatırlatması üzerine Kaya, "Ben cemaatin vaazlarını dinlediğimde bu yıllar öncesinde kalmaktadır. Onları normal gördüğüm zaman da sadece benim değil neredeyse Türkiye'nin tamamının normal gördüğü bir zamandan bahsediyorum. Onu özellikle belirtiyorum" cevabını verdi.

17 Aralık sonrası Fehmi Koru ile birlikte Pensilvanya'ya görüşmeye gitmesinin hatırlatılması üzerine ise Kaya, "Fehmi Koru ile çok eskiye dayanan bir beraberliğimiz oldu. Birlikte çalıştık ve birbirimizi sevdik. Fehmi Koru, 'Türkiye kaynıyor sen ortalıkta yoksun' dedi. Bende 'Annem hasta onunla uğraşıyorum' dedim. 17 Aralık'ta bir restoranda buluştuk. 17 Aralık olmasına rağmen eski hatıralarımızı konuşmaktan 17 Aralık'ı değerlendiremedik. O ara Köşk'ten kendisini aradılar. Daha sonraki bir zamanda 'Beni havaalanına bırakır mısın?' dedi" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ün Fehmi Koru'yu Ankara'ya çağırdığını söyleyen Kaya, akşam üstü Koru'nun kendisini aradığını ve yarın Kısıklı'ya gideceğini söylediğini kaydetti. Kaya, "Fehmi Koru, bizim beraber Amerika'ya gitmemiz gerekeceğini söyledi. Sabah tekrardan telefon açtı ve 'bileti ne zaman alalım' dedi ve benim gelmemi çok istediğini söyledi. Bende bunu kabul ettim. Uçağa bindiğimiz zaman Koru, Milli Güvenlik Toplantısı'nın olduğunu ve olayın büyümeden harekete geçilmesinin kararlaştırıldığını söyledi" diye konuştu.

Kaya, Fehmi Koru'nun ifadesiyle Pensilvanya'ya gittikleri zaman 'beddua seanslarının başladığını' öğrendiğini kaydetti.

Duruşma Savcısı Coşkun, Kaya'ya "cemaatte etkin bir rolünüzün olmadığınızı söylüyorsunuz. Hiç sormadınız mı onca kişi arasından neden sizi seçtiler?" sorusunu yöneltmesi üzerine Kaya, "Benim aklımdan geçmedi" cevabını verdi.

Kaya, Gülen'in sohbetlerinde sürekli ağlayan bir insan olduğunu ve buna kandıklarını belirterek, Gülen'in Müslüman nesil yetiştirdiğini sandıklarını öne sürdü. Gülen'in gerçek yüzünü geç gördüğünü belirten Kaya, "Ben o gün bunları anlamış olsam zaten başka şeyler yapardım. Bugün Hüseyin Gülerce onunla burun buruna yaşayan bir insan, o göremedi ben nasıl göreyim? Ağlayan bir insandı o. Bu olaylar sonradan ortaya çıkıyor. Olayların nereye vardığını biz 15 Temmuz'da anladık. Ben darbeyi duysaydım mektup olayını yaşadıktan sonra tereddüt ederdim. Taraflar sizi dinlemiyorsa konuşacak bir şey yok. Ama başarı ihtimali yüzde 1 bile olsa bu memleketin evlatları ölmesin diye gider görüşürdüm" şeklinde konuştu.

Kaya, 15 Temmuz darbesinde Gülen'in bir parmağının olup olmadığına ilişkin ise, Gülen'in olayla ilgisi olduğu yönünde bir kanaatin olduğunu söyledi.

Duruşmada "Balyoz davası" tartışması

Kaya, Balyoz davasında ölecekler listesinde isminin olduğunu ve bu şekilde davaya müdahil olduğunu söyledi. Müşteki avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol'un, "Plana isminizi kendiniz koydunuz. Sabahtan beri bütün ifadelerinizi sulandırıyorsunuz" demesi üzerine duruşmada kısa süreli tartışma yaşandı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmada karşılıklı konuşmanın yasak olduğunu söyleyerek tarafları uyardı. Balyoz davasının bir kumpas olduğunu ve savcının kumpası yapanları bulmaları gerektiğini söyleyerek şikayette bulunduğunu öne süren Kaya, "O listeyi benim hazırladığımı söylüyorlar. Bunun kayda geçmesini istiyorum. Bunun hakkında dava açacağım" dedi.

Kaya, telefon görüşmelerinden takip edildiği için telefon kullanmayı bıraktığını söyledi. Balyoz'da ölüm listesinde adının geçtiği günden beri ölüm tehditleri aldığını iddia eden Kaya, bu konuda şikayetçi olduğunu ve koruma talebinde bulunduğunu anlattı. Gülen'i terör örgütü lideri olarak kabul edip etmediğinin sorulması üzerine ise Kaya, "Benim terör örgütü lideri olarak görmem mahkemenin kanaatini mi değiştirecek? Türkiye'nin kanaatini mi değiştirecek" cevabını verdi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Alaeddin Kaya'nın savunmasının bitmesinin ardından duruşmaya ara verdi. Duruşma öğle arasının bitmesinin ardından devam edecek.

Abdullah Sarıca



