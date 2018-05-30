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FETÖ cezaevinin kaba inşaatı tamamlandı

Adalet Bakanlığı tarafından Anadolu’nun farklı noktalarında yapımına başlanan cezaevlerinin Afyonkarahisar’daki inşaatında sona yaklaşıldı.

FETÖ cezaevinin kaba inşaatı tamamlandı

30 Mayıs 2018 13:14

Adalet Bakanlığında farklı şehirlere yapılan biner kişilik 50 yeni cezaevinin inşaatları sürüyor. 15 Temmuz sonrasında kademe kademe gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile alakalı tutuklamalarda ciddi sayıları bulurken, yeni cezaevlerinin inşaatı da olağanüstü hal (OHAL) uygulamaları çerçevesinde hızlıca devam ediyor. Toplam yüz ölçümü 4 milyon 115 bin 558 metrekare olan cezaevleri, yeni teknolojiler ile inşa ediliyor. Cezaevlerinin yapımlarının tamamlanmasının ardından, FETÖ davaları kapsamında hüküm giyen çok sayıda kişinin buralara nakledilmesi bekleniyor. 

Afyonkarahisar’da da 15 Temmuz 2016’dan sonra yapımına başlanan cezaevinin kaba inşaatları tamamlandı. Bolvadin ilçesindeki cezaevinin en kısa sürede faaliyete geçmesi bekleniyor.  

 

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