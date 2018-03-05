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FETÖ davalarına jet gibi yargılama

Aylar süren dijital veri incelemesi ‘blu-ray’li CD, DVD, flaş bellek ve kart okuyucularla artık kısa sürede çözülecek.

FETÖ davalarına jet gibi yargılama

05 Mart 2018 07:18

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yürütülen FETÖ ve darbe girişimi soruşturmalarıyla şüphelilere ait binlerce dijital materyal, incelenmesi talebiyle Emniyet birimlerine gönderildi. Bunlar arasında sadece 15 Temmuz’da yakalanan cuntacılara ait 8 bin cep telefonu bulunurken, flaş bellek, CD ve bilgisayarların da aralarında bulunduğu 4 konteyner dijital malzeme de incelenmek üzere emniyette tutuluyordu. Bu nedenle dijital materyal incelemesini yapan Siber Suçlar Daire Başkanlığı, 15 Temmuz’dan sonra sadece darbe girişimini gerçekleştiren kritik isimlere ait dijital veri incelemesini gerçekleştirebildi. Ancak darbe girişimine katılan binlerce FETÖ’cü cuntacıya ait dijital materyal incelemesi henüz tamamlanamadı. İncelemelerin daha da hızlandırılması için hâkim ve savcılara “blu-ray”li CD, DVD, flaş bellek ve kart okuyucu cihazlar dağıtıldı. Savcı şüpheliye ait dijital materyali blu-rayli cihazdan inceleyecek. Savcı, elde ettiği delilleri soruşturma dosyasına ekleyecek .

Türkiye Gazetesi

Etiketler: dava, fetö, jet yargılama

 

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