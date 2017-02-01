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FETÖ davasına bakan hakim FETÖ’den görevden alındı

Kırşehir’de sabah saatlerinde girdiği FETÖ duruşmasında aniden duruşmayı terk eden ağır ceza reisi, yapılan ByLock soruşturması kapsamında görevden alındı.

FETÖ davasına bakan hakim FETÖden görevden alındı

01 Şubat 2017 18:31

Kırşehir’de sabah saatlerinde görülen FETÖ davasında Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A., aniden duruşmayı terk etti. Yarım bırakılan duruşmaya ise yedek üye hakim D.B. baktı. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan 7 hakim ve savcı arasında Kırşehir Ağır Ceza Başkanı F.M.A.'nın olduğu da öğrenildi.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A., MİT tırları soruşturması kapsamında FETÖ’cü hakim ve savcıları tutuklayan hâkim olarak tanınıyor. F.M.A, Kırşehir’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ağır ceza mahkemesi başkanı olarak atanmıştı. 

Enderhan Öz

Etiketler: FETÖ davası, görevden alındı, hakim


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