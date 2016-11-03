Diğer
Kategoriler

FETÖ davasında 2 iş adamı tahliye oldu

Malatya’da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan ve MAKİAD üyesi olan 12’si tutuklu, 33 sanıklı davanın 4. duruşmasında 2 iş adamı için tahliye kararı verildi.

FETÖ davasında 2 iş adamı tahliye oldu

03 Kasım 2016 00:39

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davanın 12 tutuklu sanıklarından Suat S., Muzaffer E., Haşim O., Kubilay K., Gökhan G., İmdat Ö., Ömer Fatin N., Zekai I., Kaan Emre Ö., Yücel Y., Turgut A. ve Turan C. ile birlikte bir başka FETÖ soruşturmasında tutuklu olan Nurettin K., Bayram E., Hikmet Ö., Murat B.,Mahmut O. ve avukatları katıldı.

Duruşmada Adil D., Muhammet C. ve İrfan B.’yi tanık olarak dinlendi. Duruşma sonunda tutuklu sanıklardan Kubilay K. ve Ömer Fatin N. ameliyat ve tedavi olması raporu bulunduğu için hastalıkları nedeniyle tahliye edildi.

Diğer sanıkların tutukluluk halinin devam kararı verildiği davanın 5. duruşması 29 aralık 2016 tarihine ertelendi.
Davanın firarda olan 11 sanığı için yakalama kararı devam ediyor. 

Etiketler: 2 iş adamı, FETÖ davası, Malatya, tahliye oldu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        Vivi rent a car
        vivi.com.tr
        Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Termal Oteller ve Kayak Otelleri
        Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
        Fethiye Otelleri %40 İndirimli
        www.otelfiyat.com

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Kadınların merak ettiği ve
        ilgi duyduğu tüm konular
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!