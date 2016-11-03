Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davanın 12 tutuklu sanıklarından Suat S., Muzaffer E., Haşim O., Kubilay K., Gökhan G., İmdat Ö., Ömer Fatin N., Zekai I., Kaan Emre Ö., Yücel Y., Turgut A. ve Turan C. ile birlikte bir başka FETÖ soruşturmasında tutuklu olan Nurettin K., Bayram E., Hikmet Ö., Murat B.,Mahmut O. ve avukatları katıldı.

Duruşmada Adil D., Muhammet C. ve İrfan B.’yi tanık olarak dinlendi. Duruşma sonunda tutuklu sanıklardan Kubilay K. ve Ömer Fatin N. ameliyat ve tedavi olması raporu bulunduğu için hastalıkları nedeniyle tahliye edildi.

Diğer sanıkların tutukluluk halinin devam kararı verildiği davanın 5. duruşması 29 aralık 2016 tarihine ertelendi.

Davanın firarda olan 11 sanığı için yakalama kararı devam ediyor.