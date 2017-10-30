Diğer
Kategoriler

FETÖ davasında bir kişiye 6 yıl 3 ay hapis cezası

Karabük'te FETÖ/PDY üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezasın verildi.

FETÖ davasında bir kişiye 6 yıl 3 ay hapis cezası

30 Ekim 2017 21:03

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık E.E. ve avukatı hazır bulundu.
Duruşmada son savunmasını yapan tutuklu sanık, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talebini tekrarlayarak, kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum ettiği sanığı, tutuklu kaldığı süre ve ceza miktarını göz önünde bulundurarak, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti. 

Yasin Erdem
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç