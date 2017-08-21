FETÖ davasında Genelkurmay’dan talep edilen bilirkişi raporu okundu

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 64 sanığın yargılandığı davanın 5’inci duruşması görüldü. Davaya sanıklar ve avukatları katıldı. Karar öncesi duruşmada, daha önce Genelkurmay Başkanlığından talep edilen bilirkişi raporu okundu. Raporda, darbe girişimi gecesinde eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Özbakır ile ilgili çıkan bölümler dikkat çekti. Mahkeme heyeti tarafından okunan raporda, tutuklu bulunan eski komutan Özbakır'ın, üst komutanlarına ve karargah personeli gerçek niyetini sakladığı belirtildi. Mesajlarının evrak kırpma makinesinde imha edildiği belirtilen raporda, “12 Temmuz 2016'da saat 22.30 civarında karargah içindeki kamelyada, tugay komutan yardımcısı ve kurmay başkanı ile yapılan toplantıda cep telefonlarının ayrı bir yerde muhafaza edilmesi çok sık görülen bir davranış değildir” ifadelerine yer verildi.

Tutuklu sanık Özbakır’ın, Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığının yapacağı eğitim ve intikal faaliyetinin, Ege Ordu Komutanlığının eğitim takviminde yer almadığı belirtilen raporda, planlanan motorlu intikal faaliyetinin izah edilemeyecek şekilde 15 Temmuz'a alındığı bildirildi.

Verilen emirlerin eğitim ve intikal faaliyetiyle ilgili olmadığı belirtilen raporda, askeri mevzuat ve teamül ile kanunlara uygun olmadığı bildirildi. Raporda, Özbakır hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Ülke genelindeki yoğun olayların yaşandığı bir zamanda eğitim faaliyeti için birlikten çıkıldığı, üst komutanlığa bilgi verilmemesi, konvoy emniyetiyle ilgili mülki makamlar ve kolluk kuvvetleriyle koordine edilmemesi, konvoy emniyet mesajının çekilmemesi, izah edilemeyecek miktarda mühimmat alınması, mülki amirin talebi olmadan havaalanının emniyetini almak için gidildiğinin ifade edilmesi, üst komutanlık bilgisi ve müsaadesi olmadan silahlı ve teçhizatlı birliklerin kışla dışına çıkarılması, üç günlük kumanya alınması emri veren kişilerin başka bir maksadının olduğu görülmüştür. Genelkurmay'dan gönderilen sıkıyönetim direktifinin kurmay başkanı tarafından kendisine verildiği, ayrıca gece boyunca gelen mesajların bir kısmını yanında bulunanlarla paylaşmadığı ve evrak kırpma makinesinde imha ettiği anlaşılmıştır.”

Daha sonra mahkeme heyeti, 5’inci duruşmanın ara kararını verdi. Mahkeme heyeti, Hüseyin Öğüt, Fatih Akın Arslan, Celil Basıkan, Ertuğrul Yavaşça hakkında ‘darbeyi engelleyemeye yönelik çabalarından dolayı’ tahliye kararı verdi. Dava 17 Kasım’a ertelendi.

Öte yandan duruşma devam ederken, İzmir’den katılan sanık avukatlarından Aydoğan Y., söz aldığı sırada fenalaştı. Avukat ambulansla Denizli Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Avukatın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak” suçlarından açılan davada, 44'ü tutuklu 64 sanık hakkında Türk Ceza ve Terörle Mücadele kanunları çerçevesinde üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla hapis cezası isteniyor.