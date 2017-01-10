Kayseri'de FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün 'il imamı' firari Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde öğleden önceki oturum 250 kişilik Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görülmeye devam edildi. Boydak kardeşlerin babası Hacı Mustafa Boydak da ilk kez izleyici olarak duruşmaya katıldı.

"Devletime yamuk yapmam"

Tutuksuz sanık Şahin Güdek, savunmasında Sıtkı Baş ile hiçbir iletişimi olmadığını, kimseden emir almadığını ve finansal hiçbir yardım yapmadığını söylerken, tutuksuz sanık Ömer Geneci, 19 yıllık öğretmen olduğunu belirterek, "4 çocuk babasıyım, matematik öğretmeniyim, dinine düşkün birisiyim. Kanser tedavisi gördüm, o sıralar sağlığım yerine gelirse şunu şunu yapacağım dedim. İyi insan olmak için mücadele ettim. Evimde eşim ile karar aldık, TV'yi kaldırdık, hep çocuklarıma iyi insan olmayı öğütledim. Devletim beni memurluktan ihraç etti, vatan sağ olsun, devletime yamuk yapmam" diye konuştu.

"FETÖ'nün Allah belasını versin"

Tutuksuz sanık Hüseyin Aydın ise, Nezahat Temizlik İtimat Güvenlik şirketinde personel ve ihale alımlarından sorumlu olduğunu belirterek, "İmam hatip mezunuyum, 28 Şubat mağdurlarındanım. Çalıştığım yerin FETÖ'cü olduğunu bilmiyordum. FETÖ'yü de, 28 Şubat'ı da, 15 Temmuz'u da lanetliyorum, Allah belasını versin" derken, tutuksuz sanık Hüseyin Güngör ise, çocuğunun eğitimi için yazdırdığı Serhat Dershanesi'nin mecburen Bank Asya'ya banka hesabı açtırdığını ve Zaman Gazetesi'ne abone olduğunu söyledi.

"Cemaat imamı değilim ama imam olmak isterdim"

28 yıllık devlet memuru olan tutuksuz sanık Şahin Ekici de cemaat imamı iddialarını reddederek, "Savunmama sondan başlamak istiyorum. Askerliğim dışında elime silah almadım. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyen, al bayraklarla omuzlarda gelen şehitlere ağlayan biri olarak terör ile suçlanmak çok ağır. 2 çocuğum var engelli, memurluktan atıldım, asıl darbeyi biz yedik. İmam olduğum iddiası var. Ben imam hatip okumadım, ilahiyat bölümünü bitirmedim, diyanet ile hiçbir ilişkim olmadı. Sorarsanız kürsüye çıkıp, Allah'ın dinini, Kur'an okumayı bağırarak söylemek ve imam olmak isterdim" dedi.

FETÖ/PDY davasında tutuksuz olarak yargılanan sanık Tamer Oğuz ifadesinde şunları kaydetti: “Kamu Hastaneleri Birliği’nde satın alma biriminde çalıştım. Hiçbir haksızlığa mahal vermemek için özel önlem alınması için emniyet güçlerinden sürekli yardım talep ettim. Bu sebepten çıkar gurupları tarafından sevilmezdim. Gizli tanık olan Şükrü Kömü beni evine sohbet etmeye çağırdı. Dini sohbetler yapıldığını söyleyerek çağırdı. Bende gittim. Sonra gittiğimde siyasi sohbete girdi. Ben siyasi şeylerin konuşulmasını sevmem. İş yerinde de buna sürekli dikkat edip konuşanları uyarırdım. Bir yerde siyasi propaganda yapılıyorsa önce onları susturmaya çalışırım. Eğer devam ediyorlarsa oradan giderim. Şükrü Kömü beni tekrar davet etti evine. Bende, ‘sen siyasi konuşmalara gidiyorsun gelmem’ dedim. Bana, ‘bir daha öyle konuşmalar olmayacak' dedi bende ısrarı üzerine gittim. Sonra bana aynı zamanda müteahhit olduğunu söyleyerek bende satın almada olduğum için bana iş bağla oradan dedi. Bende sert bir dille reddettim asla böyle bir şey olamayacağını söyledim. Sonra bana, ‘sen görürsün’ dedi. Şimdi bu sebeple karşınızdayım. Talas’ta bölge imamı olduğum söyleniyor öyle bir şey yok. Sıtkı Baş ile görüşmedim kendisinden talimat almadım. Okul reisliğinden yetişmiş ülkücü bir insanım. Beraatımı talep ediyorum.”

Tutuksuz sanık Köksal Erdoğmuş ise suçsuz olduğu için yeniden görevine iade edildiğini ve beraatını talep etti.

Öğleden önceki oturumda 8 sanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.



Şeref Kahraman

