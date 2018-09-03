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FETÖ davasında yargılanan çift, imam-hatip öğrencilerini fişlemiş

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması davasında yargılanan çiftin bylock yazışmalarında imam hatip lisesi öğrencilerini fişlediği ortaya çıktı.

FETÖ davasında yargılanan çift, imam-hatip öğrencilerini fişlemiş

03 Eylül 2018 15:39


Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya örgütün kentteki öğrenci işlerinden sorumlu oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar K.A., ile kocası Y.E.A., avukatları katıldı. 

Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanan sanıklar kullandıkları telefonlarda tespit edilen byLock mesaj içerikleri soruldu. Sanıklar K.A., ve Y.E.A., mesaj içeriklerinin kendilerine ait olmadığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. 

Örgütün "büyük talebe mesulü" oldukları, "Büşra" ve "Yakup" kod adlarını kullandıkları ileri sürülen K.A. ve Y.E.A.,'nın, byLock üzerinden üst birimleriyle yaptıkları yazışmalarda, kentteki imam hatip liselerinde okuyan kız ve erkek öğrencilerin kimlik numaralarının yanı sıra isimlerinin yanlarına "bize yakın", "bize uzak", "ailesi evine almadı", "ailesi sıcak karşıladı", "müspet", "menfi" şeklinde ifadeler yazdıkları belirtildi.  

 

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