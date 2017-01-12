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FETÖ Davası'nın dördüncü gününde 3 tahliye talebi

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 68 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının dördüncü oturumunda savcı, 3 sanığın tahliyesini talep etti.

FETÖ Davasının dördüncü gününde 3 tahliye talebi

12 Ocak 2017 13:48

Savcılık makamınca tutuklu sanıklar Murat Bozdağ, Arap Ali Aksoy ve Nurullah Sarıöz'ün tahliyeleri talep edilirken, tutuklu sanık Hacı Boydak, tanık beyanlarına ve tutukluluk halinin devamına ilişkin olarak, "Herhangi bir talebim yok. Hayırlısı olsun" dedi. 

Kayseri'de FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün 'il imamı' firari Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının dördüncü gününün öğleden önceki oturumuna 250 kişilik Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görülmeye devam edildi.

Hazır bulunan tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak, tutuklu sanıklar, TMSF'ye devredilen Boydak Holding yöneticilerinden Murat Bozdağ ve Kılıçaslan Eğitim Vakfı yöneticileri Arap Ali Aksoy ile Nurullah Sarıöz'ün tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerini, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Hacı Boydak: "Hayırlısı olsun"
Tutuklu sanık Hacı Boydak, tanık beyanlarına ve tutukluluk halinin devamına ilişkin olarak, "Herhangi bir talebim yok. Hayırlısı olsun" dedi. Tutuklu sanık Memduh Boydak ise adalete saygılarının olduğunu belirterek, "Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" derken, Şükrü Boydak da tahliyesini istedi.

Savcı tarafından tahliyesi talep edilen tutuklu sanık Murat Bozdağ, "Teşekkür ederim, tahliyemi istiyorum" dedi. Tutuksuz sanık Mustafa Boydak, Erol Boydak ve İlyas Boydak da yüce mahkemeye güvendiklerini söyleyerek, diyecek bir şeyleri olmadığını ifade ettiler.
Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi. 

Etiketler: Hacı Boydak, tahliye


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