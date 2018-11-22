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FETÖ 'den yargılanan 6 sanığa hapis cezası

FETÖ 'den yargılanan 6 sanığa hapis cezası
FETÖ 'den yargılanan 6 sanığa hapis cezası

Kastamonu’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 10 sanıktan 6’sına, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 4 yıl 8 ay 7 gün arasında hapis cezaları verildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu çeşitli meslek grubundan olan 10 sanık hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütü üyesi” olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Çağla G, Fatma İ, Huriye E, Rümeysa K, Elif Fatma T, Muhammet A. ve Melek H. ile avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Büşra Ş, Büşra T. ve Sedat E. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada Melek H. savunmasında, bildiği her şeyi önceki duruşmalarda en ince ayrıntısına kadar anlattığını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.
Muhammet A. ise, maddi imkansızlık nedeniyle örgüt evinde kaldığını, hayatında hiç cebir ve şiddet ile bir ilgisinin olmadığını ifade ederek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırdığı sanıklardan Büşra Ş. ile Muhammet A'yı 4 yıl 8 ay 7 gün, Sedat E'yi 3 yıl 1 ay 15 gün, Büşra T, Elif Fatma T. ve Melek H'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, ayrıca Çağla G, Fatma İ, Huriye E. ve Rümeysa K'nin de dosyalarının ayrılmasına karar verdi.  

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