15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY'ye iltisaklı veya irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen 30 Ağustos Caddesin’deki Çivril Körfez Dershanesi hazineye devredildi. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından dershane binası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte faaliyet göstereceği 4 katlı ve donanımlı binaya bir hafta içinde taşınacağı ifade edildi.

Zekican Şenkaya