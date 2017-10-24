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FETÖ 'Dostlarla Helallik' adında WhatsApp grubu kurmuş

Kahramanmaraş'ta, Fethullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün faaliyetinin paylaşıldığı "Dostlarla Helallik" WhatsApp grubuyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

FETÖ Dostlarla Helallik adında WhatsApp grubu kurmuş

24 Ekim 2017 17:20

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çok sayıda adrese operasyon yaptı. Operasyonda meslekten ihraç edilen memurlar, mühendis, mimar, iş güvenliği uzmanı, özel sektör çalışanı gibi değişik meslek gruplarından 11 kişi gözaltına alındı.

FETÖ’nün silahlı terör örgütü soruşturmasında tutuklu bir şüpheliden elde edilen cep telefonu incelemesi neticesinde “Dostlarla Helallik” isimli Whatsapp grubunda FETÖ ve örgüt elebaşı lehine birçok paylaşım yapıldığı, örgüt adına yapılan faaliyetleri buradan takip ettikleri belirlendi.

Whatsapp grubuna üye olan kişilere yönelik yapılan operasyonda, birçok dijital malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

Halil Koyun - Muhammet Özer

Etiketler: fetö, whatsapp

 

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