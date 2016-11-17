İHA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olan ve emniyet içerisinde FETÖ/PDY dosyalarını inceleyen polis memurundan şüphelenilmesi üzerine çalışma yapıldı. Şüphe üzerine başlatılan çalışmalarda yapılan incelemede emniyet içerisindeki FETÖ dosyalarına bakan polis memurunun cep telefonunda 'ByLock' programı bulundu. Gözaltına alınan polis memurunun FETÖ kapsamında incelediği bütün dosyaların yeniden inceleneceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

