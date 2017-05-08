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FETÖ duruşmasında 1 tahliye

Bursa’daki FETÖ davasında 1 kişi tahliye edildi.

FETÖ duruşmasında 1 tahliye

08 Mayıs 2017 20:13

Eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve Vergi Dairesi eski Başkanı İbrahim Saydam’ın da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıklar haklarında ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘örgüte finansman sağlamak’ suçundan 35’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşmanın üçüncü gününde, Faruk Öztürk’ün tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Böylece tutuklu sayısı 4'e düştü.

Şahitlerin dinlenmesine, mevcut dosyanın eski Vali Şahabettin Harput ile ilgili dosyayla birleştirilmesi için yazı yazılmasına, resmi kurumlarda bulunan Fetullah Gülen'in yazı ve imza örneklerinin istenmesine karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 

Etiketler: bursa, fetö, tahliye


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