FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e seccadeli protesto

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 Temmuz gecesi Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin davasında sanık ifadelerinin dinlenilmesine devam edildi. Davayı darbeye karşı koyarken, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde gazi olan Murat Yapar da takip etti. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile duruşmayı takip eden gazi çıkışta yanında getirdiği seccadenin nedenini açıkladı.

Terör örgütü FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in ayakkabıları ile seccadeye bastığı fotoğrafa atıfta bulunan Gazi Murat Yapar, sanıkların tiyatro oynadığını söyleyerek, "Hep tiyatro oynuyorlar. Yalan söylüyorlar savunma yaparken. Biz hakkımızı adil savunamıyoruz diyorlar. Ben FETÖ’nun fotoğrafını izledim baktım ayakkabısı ile basıyor seccadeye. Dini savunan bir adam bu kadar hain olabiliyor. Ben de buna istinaden buraya seccademi getirdim. Biz bu seccadeye ayakkabılarımız ile basmıyoruz. Alnımızı koyuyoruz" dedi.

Murat Delice - Ufuk Kıvık



