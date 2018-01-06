FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ mensuplarına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kararı bulunan Fetullah Gülen’in yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen'in İstanbul’da olduğu tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak operasyonla Gülen'i Ümraniye ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı. Şüpheli şahsın İstanbul’dan Sakarya’ya getirildiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Remzi Şimşek