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FETÖ elebaşına ait çok sayıda kitap bulundu

Kars’ta dere kenarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve Kur'an-ı Kerim bulundu.

FETÖ elebaşına ait çok sayıda kitap bulundu

18 Eylül 2016 08:41

Kars’ta Dereiçi mevkiinde devriye görevi yapan polis memuru, dere kenarına atılmış çok sayıda kitap gördü. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Polisler dereye atılmış FETÖ’ye ait kitapları bir süre inceledikten sonra kayıt altına alarak çuvallara doldurdu. Bu arada kitapların arasında Kur'an-ı Kerim'ler de bulunarak muhafaza altına aldı. FETÖ’ye ait kitaplar ise bölgeye gelen polis otolarına doldurularak emniyete götürüldü.

Öte yandan, FETÖ’ye ait 500'ün üzerinde kitabın dere kenarına kimler tarafından atıldığı araştırılırken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Işık Çapanoğlu


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