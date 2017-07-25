FETÖ elebaşının köyündeki evine el konulması, moralini bozmuş

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı doğduğu eski adı Korucuk yeni adıyla Şehit Burak Karakoç Mahallesindeki evi Hazine'ye devredildi. Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü yazısında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in son konuşmasına dikkat çekti.

Yazıda, FETÖ elebaşının son konuşmasında umudunun hayli tüketmiş olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“FETÖ elebaşı son konuşmasında umudunu hayli tüketmiş görünüyor. Bu umutsuzluğunun nedenini de konuşmanın ortalarında anlıyoruz.

Doğup büyüdüğü ve daha sonra restore ettirdiği Erzurum’un Korucuk köyündeki evine el konulmasını “Benim yerimde hadi siz olun sabredin” diye anlatıyor. Ona göre böyle şeyleri ne Ramses, ne Sezar, ne de Hitler yapmıştı. Burada “Bakın Lenin yapmış olabilir” diyor.

27 Mayıs darbesinde, 12 Mart darbesinde ve 12 Eylül darbesinde bile böyle şeyler yapılmadığını, hapse düşseler bile fiske-tokat vurulmadığını, en azından yemek verdiklerini de ekliyor.

Ümit Akdemir, FETÖ’cülerin zamanında Korucuk köyünde arsalar alıp tesisler yaptırdıklarını anlatıyor. Bir yurt yapılmış. Sonra Fetullah’ın 3. sınıfa kadar okuduğu okulu da devletten alıp şakirtlerin yetişmesi için bir eğitim yerine dönüştürmüşler.

Tüm bu tesisler Gülen Eğitim ve Araştırma Vakfına devrediliyor. O vakitler cemaatin içinde olan Ümit de Erzurumlu olduğundan o vakfın müdürlüğüne getiriliyor. Ümit daha evvel de anlattığım üzere 2011 yılından itibaren arıza vermeye başlayınca yavaş yavaş tecrit ediliyor, en sonunda o da 2012’nin sonuna doğru tamamen kopuyor.”

Öte yandan, Ümit Akdemir orada müdür olduğundan Fetullahçıların Korucuk’taki binaları sanki Kâbe gibi tavaf ettiklerini ve kutsadıklarını, üst düzey isimlerin gelip kamp kurduklarını, toplantılar yaptıklarını anlattı.

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya