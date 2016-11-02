Siber İstihbarat ve Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya çalışmasıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. FETÖ’nün fenomen hesapların aktif olarak rol aldığı bir siber tim kurduğunu ifade eden Keskin, örgütün milyonlarca gerçek takipçisi olan fenomen hesapları para karşılığı satın aldığını söyledi.

Sağ ve sol görüşten hesaplar var

Satın alınan hesapların sağ ve sol düşünceden insanları yansıttığını ifade eden Ali Keskin, FETÖ’ye bağlı hesapların özelikle akşam saatlerinde bilgisayar karşısına geçerek algı operasyonu yaptıklarını ifade etti. Siber İstihbarat ve Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, “17 Aralık sürecinden sonra Türkiye'de ciddi bir şekilde FETÖ siber timleri oluşturuldu. Bu kişiler, özelikle akşam saatlerinde bilgisayara karşısına geçerek algı operasyonunu sistematik bir şekilde yönetti. Özelikle Twitter’da sahte hesaplar açıldı ve bu hesaplardan toplum yönlendirilmeye çalışıldı. Örgütün bu siber timi, milyonlarca takipçisi bulunan fenomen hesapların sahipleriyle temasa geçilerek para karşılığı bu hesapları satın aldı. Bu hesaplar özel olarak seçildi. Hesaplardan bazıları sağ kesime, diğerleri de sol kesime yakındı. Daha sonra bu hesaplardan sanki o kişinin görüşüymüş gibi bir algı oluşturuldu; ama hesaplar sahteydi. Hala da bu projelerini devam ettiriyorlar. Bu algıyla beraber devlet, hükümet ve memleket aleyhine etiketler oluşturularak, sosyal medyada Türkiye hatta dünya gündeminde sıralamaya sokuldu. Kışkırtıcı bir şekilde zamanlı olarak tweetler atıldı” dedi.

“JeansBiri hesabı gibi onlarca hesap var”

JeansBiri adlı Twitter hesabının sahibinin de tutuklandığını hatırlatan Keskin, bu hesaplara benzer onlarca hesap olduğunu ifade etti. Keskin, “Bu fenomen hesaplarla ilgili örnekle geçtiğimiz günlerde karşılaştık. JeansBiri adlı Twitter hesabının sahibi tutuklandı. Günlerce algı operasyonunun baş aktörlerinden oldu. Attığı tweetlerle operasyonu yönetti. Ya evinden çıkan bilgi ve belgeler? Yüzlerce dolar bulundu ve bu kişinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi” şeklinde konuştu.

“Son derece gizli çalışıyorlar ve yurt dışı kaynaklı kişiler”

Siber timdeki kişilerin yurt dışı kaynaklı olduğunu da belirten Siber İstihbarat ve Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, şunları söyledi: "FETÖ’nün bu siber timi, sadece 15 Temmuz’dan önce değil 17 ve 25 Aralık operasyonlarından önce hatta ve hatta hükümetle çatışmalarından bile daha önce kuruldu. Özelikle akşam saatlerinde şöyle Twitter gündemine bir göz gezdirelim. Gündem olan konularla ilgili tweet atan hesapları incelediğimizde FETÖ’ye yakın çok sayıda tweetlerin atıldığı görülecektir. Fenomen kripto hesaplarda, kesinlikle bu örgütle olan bağını gizliyor. Sanki sol görüşten bir insanın atılan tweetleri gibi gösteriliyor. Son derece gizli çalışıyorlar ve yurt dışı kaynaklı kişiler. Gizlenmeleri için FETÖ tarafından bir sistem oluşturuldu. Değişik değişik geliştirilen programlarla gizlendiler ve hala daha gizleniyorlar. Devletimizin bu konu hakkında çok iyi çalıştıklarını biliyoruz. En kısa zamanda da yakalanıp adalet önünde hesap verecekler."

Hakan Gözalan