FETÖ firarisi her yerde aranıyordu! Adıyaman'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her yerde aranan ve firari olduğu iddia edilen H.İ.’nin yakalanması kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın Adıyaman’daki Mara Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şahsın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

