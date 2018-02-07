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FETÖ firarisi Trabzon’da yakalandı

FETÖ firarisi Gökmen Çapan, Trabzon’da sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ firarisi Trabzonda yakalandı

07 Şubat 2018 19:37

Hakkında Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama emri çıkarılan FETÖ firarisi Gökmen Çapan, Trabzon’da kolluk kuvvetlerince yakalandı.  Ardahanlı işadamı Gökmen Çapan, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu. Hakkında adli kontrol şartı bulunan Çapan, Ardahan’dan firar etmiş, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Trabzon’da üzerinde Ö.Ç. ismi ile sahte kimlikle yakalanan ve Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’nce SEGBİS ile bağlanılarak Trabzon Adliyesi’nden ifadesi alınan Gökmen Çapan, mahkemece tutuklandı. 

Olgun Yıldız

Etiketler: trabzon

 

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