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FETÖ firarisinin inanılmaz değişimi

Antalya'da sabah saatlerinde gözaltına alınan FETÖ firarisi eski Yarbay Özcan Karacan'ın inanılmaz değişimi fotoğraf karelerine yansıdı. Karacan'ın 13 aylık dönemde saçlarını uzatıp kilo verdiği, top sakal bıraktığı görüldü. Karacan'ın görev yaparken çekilmiş fotoğrafıyla çok az benzerliğinin bulunması dikkat çekti.

FETÖ firarisinin inanılmaz değişimi

16 Ağustos 2017 15:28

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin bir süredir fiziki ve teknik takibe aldığı ve bağlantılarını tespit etmeye çalıştığı firari eski Yarbay Karacan bu sabah saatlerinde Güvenlik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Karacan'ın üzerinden sahte kimlik ve ehliyet ele geçirilmişti. Karacan'ın sağlık kontrolüne getirilişi sırasında üzerinde İstanbul yazılı bir tişört, kot pantolon ve spor ayakkabı giydiği görüldü.

Firari yarbay Özcan Karacan yakalandı Firari yarbay Özcan Karacan yakalandı

15 Temmuz günü Taarruz Helikopter Tabur Komutanı olan Yarbay Özcan Karacan, Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezini ele geçirerek, sivillerin eylem yaptığı ve yoğunlaştığı yerleri tespit ettikten sonra, taarruz helikopterlerini yönlendirip buraları bombalatmakla suçlanıyor. Karacan'ın "Sivil, asker, polis hepsi düşmanımız. Hedef gözetmeksizin ateş edin” biçimindeki telsiz konuşma kayıtları da, soruşturma dosyalarına yansımıştı.

"Cumhurbaşkanına suikast girişimi", "anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından aranan Karacan’ın özel bir ekip tarafından Ankara’ya götürüleceği belirtildi.

Öte yandan Özcan Karacan'ın inanılmaz değişimi fotoğraf karelerine yansıdı. Görev yaptığı dönemde daha kilolu ve kısa saçlı olan FETÖ firarisi Karacan'ın 13 aylık dönemde saçlarını uzatıp kilo verdiği, top sakal bıraktığı görüldü. Yakalandığında gözlüklü olan Karacan'ın görev yaparken çekilmiş fotoğrafıyla çok az benzerliğinin bulunması dikkat çekti.  

Etiketler: Özcan Karacan


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