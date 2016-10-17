Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Okay Memiş, Gümüşhane’de göreve başladığının birinci ayında darbeye maruz kaldığını söyledi.

Gümüşhane’nin darbe teşebbüsüne en erken refleks gösteren illerden birisi olduğuna değinen Vali Memiş, “İlk duyduğumda büyük bir öfke hissettim. Darbenin hiçbir türüne evet diyemeyiz. Saat 22 sıralarında haberdar olduk. 22.30’a kadar gecikmeden, iş tersine dönmeden biz net tavrımızı ortaya koyduk. Bundan dolayı başta İl Jandarma Komutanım ve Emniyet Müdürüme şükranlarımı sunuyorum. Bütün ilçelerimizi de kontrol altına aldık. Konuttan makama geçtim. Kritik saatlerdi. Herkesin morale ihtiyacı vardı. Biz Gümüşhane olarak sizlerin desteğiyle çok kısa süre içerisinde bu tavrı ve refleksi gösterdik. Belki de 81 il içinde en hızlı refleks gösteren ildik” dedi.

Gümüşhane’de şehrin asayişini temin etmekle görevli olanların birbirine silah çekmediğini kaydeden Vali Memiş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara daveti vatandaşımız için davet, bizim için kesin talimat idi. O saatten sonra hepimiz meydanlarda olduk. Bu badireyi hep beraber atlattık” diye konuştu.

İlk kez açıkladı

Hayatının hiçbir evresinde FETÖ yapılanmasıyla en ufak bir irtibatı olmadığını, bilakis FETÖ’cülerin iftira attığı davalarda ismi geçenlerden birisi olduğunu ilk kez açıklayan Vali Memiş, “İzmir casusluk davasında iftira attıkları 30 mülki amirlerinden birisi benim. Bu terör örgütünün hedef tahtasına oturttuğu insanlardan birisi olarak burada Valilik yapıyorum. Onlar bizim hakkımızda delil ürettiler. Biz devletiz. Bir terör yapılanmasıyla devlet yapılanması bir olmaz. Bize o iftirayı atmalarına rağmen biz kamuda Gümüşhane’de bir tek FETÖ’cü bırakmayacağız. Bizden küçük hesaplarla herkesi bir torbayı doldurmamızı beklemeyin. En ufak kuşkunun da üzerine gideceğiz. 250’ye yakın kamu görevlisi hakkında işlem yaptık. Ve bu 250 kişinin büyük çoğunluğu emniyet mensubu. Kılı 40 yararak işlem tesis ediyor. En ufak şüphenin üzerine gideceğiz” şeklinde konuştu.

“Gümüşhane'de çok derin bir FETÖ yapılanması var"

Gümüşhane’de bugüne kadar kamu ve sivil yaklaşık 300 kişi hakkında işlem yapıldığını fakat Gümüşhane’de çok derin bir FETÖ yapılanması olduğunu dile getiren Vali Memiş, “Cezayir’in FETÖ imamı Gümüşhaneli çıktı. Anında pasaportunu iptal ettik. Afrika kıta imamının Gümüşhaneli olduğu iddiası var. Onun için bizlere yardımcı olun” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin vekalet savaşlarına maruz kaldığını, taşeron örgütlerinin savaş alanlarına dönüştürülmek istendiğine değinen Vali Memiş, şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı:

“Gezi olayları bunun başlangıcıydı. Orada hedeflenen hükümeti alaşağı etmekti. Sandıktan çıkmış iradeye hiçbir şekilde müdahale edilemez. Herkes demokrasiyi sindirecek. 17-25 Aralık bir hukuk darbesiydi, netice alınamadı. En son 15 Temmuz FETÖ darbesi. O darbenin de ötesinde bir iç savaş çıkarma niyeti ve gayesiydi. İnşallah Yeni Kapı ruhu devam eder. Bizim sizlere hizmet etme sorumluluğumuz var. 15 Temmuz’da Gümüşhane’nin ismini taçlandırdığınız için hepinize minnettarım, şükranlarımı sunuyorum.”

Belediye Başkanı Ercan Çimen, Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş’ın da konuşma yaptığı programda daha sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlattırılan 15 Temmuz belgeseli izlettirildi ve ardından Vali, Milletvekilleri, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Rektör, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile siyasi partilerin il başkanlarına 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili plaket takdim edildi.

Recep Ergin

GÜMÜŞHANE