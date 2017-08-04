FETÖ hücresinde gözaltına alınan 35 kişi daha tutuklandı

Güvenlik güçleri tarafından 21 Temmuz Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ'nün Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki hücre yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerin sayısı 158'e yükseldi. Polisteki işlemleri tamamlanan ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullananların da aralarında olduğu 158 şüpheliden 35'i savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılmıştı.

Adliyeye çıkarılan 123 şüpheliden 3'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk olan zanlılardan 42'si tutuklanmış, 15'i ise 'adli kontrollü' olarak salıverilmişti. Diğer 63 zanlının 35'inin tutuklandığı, 28'inin ise 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı duyuruldu. Buna göre FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 158 kişiden tutuklananların sayısı 77'ye, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların sayısı ise 43'e yükselmiş oldu.