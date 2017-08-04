Diğer
Kategoriler

FETÖ hücresinde gözaltına alınan 35 kişi daha tutuklandı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Ümraniye ve Üsküdar hücresinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 35'i daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ hücresinde gözaltına alınan 35 kişi daha tutuklandı

04 Ağustos 2017 19:17

Güvenlik güçleri tarafından 21 Temmuz Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ'nün Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki hücre yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerin sayısı 158'e yükseldi. Polisteki işlemleri tamamlanan ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullananların da aralarında olduğu 158 şüpheliden 35'i savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılmıştı.

Adliyeye çıkarılan 123 şüpheliden 3'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk olan zanlılardan 42'si tutuklanmış, 15'i ise 'adli kontrollü' olarak salıverilmişti. Diğer 63 zanlının 35'inin tutuklandığı, 28'inin ise 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı duyuruldu. Buna göre FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 158 kişiden tutuklananların sayısı 77'ye, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların sayısı ise 43'e yükselmiş oldu. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!