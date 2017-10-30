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FETÖ il yapılanmasına rekor ceza

Kırşehir’de FETÖ / PDY’sı duruşmasında FETÖ'nün yönetim kadrosuna ceza yağdı.

FETÖ il yapılanmasına rekor ceza

30 Ekim 2017 19:21

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savunmaları alınan sanıkların dinlenmesi ile başladı. Sanık yakınları ve avukatların hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme heyeti, Muhterem Uçar, Hüseyin Çepik, Servet Umucu, Mehmet Bayraktar’a 12 yıl, Mesut Hazin’e 8 yıl 9 ay, Adem Keskin’e 8 yıl 9 ay, Ali Murat Şengök ve İbrahim Altıuparmak’a 6 yıl 3 ay, Murat Baran’a 42 yıl 6 ay 130 bin lira, Musa Arslan’a 29 yıl 80 bin lira, Şuayip Eraslan’a 27 yıl 9 ay 130 bin lira, Fevzi Umucuya 26 yıl 6 ay 120 bin lira, Recep Ergül’e 26 yıl 3 ay 130 bin lira, Mustafa Fehmi İlhan’a26 yıl 3 ay 130 bin lira, Ramazan Düğer’e 19 yıl 6 ay 80 bin lira, Öztürk Cansu’ya 15 yıl 5 ay 67 bin lira, Hamdi Çanakçı’ya 15 yıl 5 ay 67 bin lira, Ali Keskinkılıç’a 15 yıl 5 ay, Rasim Duran’a 15 yıl 5 ay 67 bin lira, Mustafa Efe’ye 15 yıl 5 ay 67 bin lira, Erol Şengök’e 14 yıl 2 ay 67 bin lira” ceza verdi.

Mahkeme, istinaf ve Yargıtay sürecini göz önünde bulundurarak Hacı Kaymaz, Hamdi Çanakçı, Battal Saraç’ın tahliyelerini kararlaştırdı. Sanıklar, 'FETÖ üyeliği, yöneticilik, haksız mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık, teröre finans desteği' sağlamak suçlarından yargılandı.

Etiketler: fetö

 

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