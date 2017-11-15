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'FETÖ ile bağlantınız var' diyerek dolandırıcılık yaptılar

Kırklareli’nde kendisini polis olarak tanıtıp, 'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantınız var' diyerek dolandırıcılık yapıldı.

FETÖ ile bağlantınız var diyerek dolandırıcılık yaptılar

15 Kasım 2017 18:58

Edinilen bilgiye göre olay, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde meydan geldi. Kendini polis olarak tanıtan bir kişi, evinde oturan A.K’yi arayıp, “FETÖ ile ilgili olaylardan dolayı eşiniz ve sizin isminiz kullanılarak para transferi yapılmış bu nedenle eşiniz M.’yi emniyete aldık. Sizin masum olduğunuzu biliyoruz. Evinizde ne kadar altın ve para varsa vermeniz lazım" dedi.

“Para ve altınları görevli bir memur almaya gelecek”

Bunun üzerine A.K evinde bulunan 8 bin TL para, 2 adet yaklaşık 20 gramlık bilezik, 2 adet yaklaşık 40 gramlık bilezik, 7 çeyrek altın, tektaş 6 yüz TL değerinde yüzük, 1 çift küpe olduğunu söyledi. Dolandırıcılar, “Para ve altınları görevli bir memur almaya gelecek, bu para ve altınları bir poşete koy ve haber verdiğimizde memur arkadaş mezarlığın oraya gelip alacak” dedi.

Bunu özerine A.K. bahse konu paraları mezarlığa götürerek, para ve altınları poşet içerisinde Polis sandığı dolandırıcılara verdi. Dolandırıldığını anlayan A.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıları yakalamak için çalışmalara başladı.

Vedat Bayraktar
 

Etiketler: dolandırıcı, fetö

 

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