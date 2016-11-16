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FETÖ ile PKK'nın oyunu MİT ve polis operasyonuyla deşifre oldu

İzmir'de, aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğenlerinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alınırken, örgütün PKK ile bağlantılı büyük oyunu, MİT ve polisin operasyonuyla deşifre edildi.

FETÖ ile PKKnın oyunu MİT ve polis operasyonuyla deşifre oldu

16 Kasım 2016 14:05

İzmir'de, PKK ve FETÖ terör örgütüne destek veren temizlik ve insan kaynakları şirketleri olduğu ihbarını alan İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyon için düğmesine bastı. Şahısların FETÖ'nün gizli haberleşme programını ByLock kullandığı da tespit edilirken, operasyonda FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğenlerinin ve yeğenlerinin kızlarının da olduğu toplamda 16 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Hain plan deşifre oldu: PKK-FETÖ bağlantısı
Öte yandan emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kişilerle ilgili şok ayrıntılar da ortaya çıktı. Şirket yöneticisi ve üyelerinin, 2016 yılının ilk aylarında Güneydoğu'da birçok il ve ilçede sürdürülmekte olan operasyonları engellemek ve devleti suçlu olarak göstermek amaçlı oluşturulan bir platformunun yöneticisi olduğu iddia edildi. Şahısların İzmir'de birçok kanunsuz eyleme katıldığı, kendilerini 'sevimli' göstererek 'ölümleri engellemeye çalışıyoruz' imajını kamuoyuna yansıtmaya çalıştıkları, platform içerisinde toplumun her kesiminden insanın olduğunu bildirdikleri; ancak oluşum arasında sadece HDP üyeleri ve PKK sempatizanlarının olduğu da tespit edildi. Cizre, Nusaybin ve benzeri ilçelerde hendek kazarak Türkiye'yi bölmeye çalışan teröristleri korumaya çalışıldığı da belirtilirken, bu şekilde kamuoyu desteği almaya çalıştıkları öğrenildi. 


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