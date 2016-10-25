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FETÖ imamı 68 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 13 ilde yapılan FETÖ operasyonunda, örgütün imamları olduğu ileri sürülen 68 kişi gözaltına alındı. FETÖ'nün ışık evlerinde yapılan aramalarda; evleri finanse edenlerin listesi, ışık evlerinin gelir gider tabloları ele geçirilirken bir öğretmenin operasyon sırasında polisten saklanmak için kendini tuvalete kitlediği ileri sürüldü.


25 Ekim 2016 12:00

FETÖ terör örgütüne yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün İzmir'de hiyerarşik bir yapılanmaya giderek her bölgeye ayrı bir yönetici atadığı, her bölgenin kendi içerisinde himmet topladığı, burs ayarladığı, kurban bağışı topladığı, sohbet grupları oluşturarak camaate üye temin ettiği, her sohbet grubu için bir imam tayin edildiği, bu imamların maaşlarının FETÖ örgütüne ait özel eğitim kurumları tarafından karşılandığı yönünde bilgiler elde etti.

Polis ekipleri FETÖ terör örgütünde imam olarak görevlendirilen 121 şüpheli şahsın kimliklerini tespit etti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabaha karşı İzmir merkezli Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Manisa, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş ve Rize'de eş zamanlı operasyon yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan 121 şüphelinin bulunabileceği toplam 103 ikamet, 23 iş yeri ve 56 araçta yapılan aramada şuana kadar gözaltına alınanların sayısının 68 olduğu açıklandı. Operasyonda, FETÖ üyesi olduğu ileri sürülen bir öğretmenin, polislerden saklanmak için kendini tuvalete kilitlediği ileri sürüldü.
Operasyonlarda, FETÖ terör örgütüne ait dokümanların da ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Etiketler: 68 şüpheli, FETÖ imamı


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