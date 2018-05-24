FETÖ imamı Zonguldak'ta yakalanarak gözaltına alındı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüphelilerin Gaygubet evlerine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen ve FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki üyelerinin imamı olduğu iddia edilen gelir uzmanı A.Y. ve kardeşi Ö.F.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları iddia edilen iki şüpheli, Kozlu ilçesinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.