FETÖ imamının ajandasından 'Pensilvanya'dan gönderilen şifre çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, silahlı terör örgütü ‘FETÖ/PDY’ içerisinde aktif bir rol alıp, Adana’nın Ceyhan, Kahramanmaraş’ın da Pazarcık ilçelerinde ‘sorumlu imam’, son olarak da Bingöl’de ‘il imamı’ olan ve her yerde aranan Ahmet Yıldırım’ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis yapılan bu çalışmalar sonucunda zanlının Ordu’daki gaybubet evinde saklandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Polis, tam 1 ay boyunca Yıldırım’ı takip etti. Yapılan teknik ve fiziki takipte Yıldırım’ın, dış dünyayla bağlantısını tamamen kestiği ve cep telefonu kullanmadığı, örgütle ve diğer kişilerle olan bağlantısını da internet üzerinden yaptığı görüntü ve sesli görüşmelerle sağladığı tespit edildi. Gerekli delilleri topladıktan sonra operasyon için düğmeye basan polis, söz konusu zanlıyı saklandığı ‘gaybubet evi’nde yakaladı.

Evde yapılan aramalarda da örgütsel doküman ve dijital malzemelere el konuldu. Evde bir de ajanda ele geçirildi. Polis ajandayı incelediğinde boş olan ajandanın tam ortasında sessiz harfler ve rakamlar olduğu görüldü. Alfabenin her sessiz harfinin karşına da bir rakam verildiği görüldü. Zanlıya polis bu harf ve rakamları sorunca önce bilmediğini söyledi ancak daha sonra polis bunun bir şifre olduğunu, mutlaka çözüleceğini söyleyince zanlı "Bunu ben bile çözemem siz de çözemezsiniz, bu gizli bir şifre" dediği öğrenildi. Polis bu ifadenin ardından şifrenin Pensilvanya'dan gönderildiğini, harekete geçilme durumunda şifreler ile birilerine haber gönderileceğini ve harekete geçileceğini tahmin ediyor.

Ajandada yer alan ve alfabedeki sessiz harflerden oluşan her bir dizenin, örgüt içinde önemli bir konuda yer alan kişileri, rakamların da onların yine örgüt içindeki pozisyonlarını ortaya koyduğunu düşünen polis, söz konusu şifreyi çözmek için de ‘özel bir ekip’ kurdu. 7 farklı ‘ID’ üzerinden ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen Yıldırım’ın, söz konusu gizli haberleşme programını da eşinin üzerine kayıtlı cep telefonuna yükleyip kullandığı belirlendi. Hatta bu yüzden 2 yıl önceki bir soruşturmada Yıldırım’ın eşi gözaltına alınıp, “Ben değil, eşim ByLock’u kullanıyordu” diye itirafta bulunduğu, Ahmet Yıldırım’ın da eşinin tutuklanmasına göz yumup, kaçmayı tercih ettiği de ortaya çıktı. Ahmet Yıldırım’ın, saklandığı ‘gaybubet evi’ni kendisi ve örgüt içerisinde önemli bir konumda yer alan kişi dışında başka hiç kimsenin bilmediği de belirlendi. Yıldırım’ın, firariyken bile lüksten vazgeçmediği, kaldığı evde de her türlü rahat ve konforun sağlandığı dikkat çekti. Yıldırım’ın tek başına kaldığı gibi evde polis takibine karşı her türlü önlemin de alındığı, bu nedenle zanlının cep telefonu kullanmadığı tespit edildi.

Ahmet Yıldırım, ‘Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak için ‘itirafçı’ olmayı kabul ettiği öğrenildi. Her ne kadar ajandanın şifresi konusunda herhangi bir bilgi vermeyen Yıldırım’ın, buna rağmen Adana’nın Ceyhan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ile Bingöl’de şu ana kadar deşifre olmayan örgütte üst düzey görev alan 80 kişinin ismini verdiği belirtildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Yıldırım’ın, adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya