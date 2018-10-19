FETÖ itirafçısı asker, örgüt üyelerinin ismini bir bir sıraladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüte mensup askerler arasında iletişim aracı olarak kullandığı kontörlü/ankesörlü telefonlar soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Astsubay Halil A.'nın ismine ulaştı. Hakkında gözaltı kararı verilen Halil A., savcılık sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itiraflarda bulundu. Soruşturma kapsamında hakkında iddianame hazırlanan Halil A., lise yıllarında dini vecibelerini yerine getirmek için FETÖ yapılanmasına dahil olmaya karar verdiğini ifade ederek, ismini Yusuf A. olarak bildiği bir şahıs ile irtibata geçtiğini ve cemaate girmek istediğini Yusuf A.'ya söylediğini kaydetti.

11 kişinin ismini verdi

Örgüte dahil edilmesinin ardından "sohbet"lere katıldığını, Yusuf A.'nın da sohbetlerden sorumlu ev abisi olduğunu anlatan Halil A., bir süre sonra Yusuf A.'nın kendisini askeri sınavlara girmesi için teşvik ettiğini söyledi. Halil A., askeri sınava girmek istediğini söylemesi üzerine kendisinin başka bir "sohbet grubu"na verildiğini dile getirerek, 17-25 Aralık olaylarından sonra örgütten soğumaya başladığını belirtti. Halil A., Yusuf A., Oğuz B., Hasan T., Hüseyin N., Mustafa K., Hakan Y., İbrahim Ş., Bilal K., Ramazan T., Ali Ç. ve Arif N. ismindeki şahısların FETÖ mensubu olduğunu bildiğini anlattı.

Savcı, şüpheli Halil A.'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, ancak cezasının TCK'nın 221'inci maddesi gereği etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılarak verilmesini talep etti. Savcı, Halil A.'nın ismini verdiği şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Abdullah Sarica

