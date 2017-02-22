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FETÖ kaçakları Manisa'da saklandıkları evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan aranan şahıslar Manisa’nın Salihli ilçesinde saklandıkları bir evde yakalandı. 11 yetişkin 4 çocuk, toplam 15 kişi ile birlikte ev sahibi de gözaltına alındı.


22 Şubat 2017 12:14

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde ikamet eden Ekrem A. isimli şahsın, FETÖ/PDY’den farklı illerden aranan şahısları iki katlı evinin birinci katında barındırdığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 11’i yetişkin 4’ü çocuk 15 kişi ile birlikte ev sahibi Ekrem A. gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararına istinaden Manisa Terörle Mücadele Şube ekipleri ile birlikte Adala Jandarma Karakolu Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan şahıslardan birinin Deniz Kuvvetlerinden ihraç edilen üsteğmen olduğu ve üzerinde sahte kimlik çıktığı tespit edildi.

Ev sahibiyle birlikte gözaltına alınan 16 kişi Manisa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Manisa Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı.

Behzat Akcan

Etiketler: FETÖ kaçakları, manisa, yakalanma


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