Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde ikamet eden Ekrem A. isimli şahsın, FETÖ/PDY’den farklı illerden aranan şahısları iki katlı evinin birinci katında barındırdığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 11’i yetişkin 4’ü çocuk 15 kişi ile birlikte ev sahibi Ekrem A. gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararına istinaden Manisa Terörle Mücadele Şube ekipleri ile birlikte Adala Jandarma Karakolu Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan şahıslardan birinin Deniz Kuvvetlerinden ihraç edilen üsteğmen olduğu ve üzerinde sahte kimlik çıktığı tespit edildi.

Ev sahibiyle birlikte gözaltına alınan 16 kişi Manisa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Manisa Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı.

Behzat Akcan