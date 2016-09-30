20-23 Eylül tarihleri arasında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında gözaltına alınan 7 kişi hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkan Fetullah U., Bilal C., Özcan B. ve Bahattin B. tutuklanırken, Muammer U., Mehmet T. ve Ahmet Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Tutuklu şahıslar Manisa T tipi cezaevine gönderildi.
15 firmaya TMSF tarafından kayyum atandı
Manisa’nın Turgutlu’nun ilçesinde Gülen Cemaati’ne ‘himmet’ adı altında finansal destek sağladıkları iddiasıyla 15 firmaya TMSF tarafından kayyum atandı.
15 Temmuz FETÖ/PDY darbe girişiminin ardından örgütün para kaynaklarına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 15 firmaya TMSF kayyum atadı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Turgutlu Sulh Hukuk Ceza hakimliğinin kararına istinaden TMSF tarafından Has Safa Blok, Merve Tuğla Pazarlama, Sargın Yem, May Tarım, Kavi Müteahhitlik, Çetin Motorlu Araçlar Yedek Parça Sanayi, Daşkan Tarım, Gediz Yemekçilik, Mustafa Enver Artun (Pulverizatör), Nur Yıldız Müteahhitlik, Damak Konserve, Sefa Toprak Sanayi, Mekan Toprak Sanayi, SİM-KENT Toprak Sanayi, Çelpir Çeltik firmalarına kayyum atandı.