Diğer
Kategoriler

FETÖ kapsamında 4 tutuklama

FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası tüm yurtta olduğu gibi Turgutlu’da da kapsamlı çalışmalar devam ederken gözaltına alınan 7 kişi hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkan 7 kişiden 4’ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ kapsamında 4 tutuklama

30 Eylül 2016 17:06

20-23 Eylül tarihleri arasında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafında gözaltına alınan 7 kişi hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkan Fetullah U., Bilal C., Özcan B. ve Bahattin B. tutuklanırken, Muammer U., Mehmet T. ve Ahmet Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tutuklu şahıslar Manisa T tipi cezaevine gönderildi.

15 firmaya TMSF tarafından kayyum atandı

Manisa’nın Turgutlu’nun ilçesinde Gülen Cemaati’ne ‘himmet’ adı altında finansal destek sağladıkları iddiasıyla 15 firmaya TMSF tarafından kayyum atandı.

15 Temmuz FETÖ/PDY darbe girişiminin ardından örgütün para kaynaklarına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 15 firmaya TMSF kayyum atadı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Turgutlu Sulh Hukuk Ceza hakimliğinin kararına istinaden TMSF tarafından Has Safa Blok, Merve Tuğla Pazarlama, Sargın Yem, May Tarım, Kavi Müteahhitlik, Çetin Motorlu Araçlar Yedek Parça Sanayi, Daşkan Tarım, Gediz Yemekçilik, Mustafa Enver Artun (Pulverizatör), Nur Yıldız Müteahhitlik, Damak Konserve, Sefa Toprak Sanayi, Mekan Toprak Sanayi, SİM-KENT Toprak Sanayi, Çelpir Çeltik firmalarına kayyum atandı. 

Etiketler: fetö, manisa, Turgutlu


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!