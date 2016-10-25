Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 19 şahıstan mühendis İlhan Ö., emekli zabıta komiseri Ali Y., öğrenci İdris E., Birsen E., Adem E., Yüksel E., esnaf Hüsamettin Y., memur Ahmet G., SEDAŞ çalışanı Muhammet K., PTT çalışanı Nurettin A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, memur Şeyma U., Salih E., esnaf Yakup Kadri İ., taksici İlhan Ç., Metin T., Güner E., jandarma Ayşe Y., Bekir Y., Bahtiyar Ç.'nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.